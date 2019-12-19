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محدث.. "ستاندرد آند بورز" يتجاوز 3200 نقطة لأول مرة بتاريخه

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محدث.. "ستاندرد آند بورز" يتجاوز 3200 نقطة لأول مرة بتاريخه محدث.. "ستاندرد آند بورز" يتجاوز 3200 نقطة لأول مرة بتاريخه

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في نهاية تعاملات اليوم الخميس، حيث تجاوز "ستاندرد آند بورز" مستوى 3200 نقطة لأول مرة مع التصويت لصالح عزل دونالد وبعد بيانات اقتصادية.

وكان قطاعا العقارات والسلع الاستهلامية أكبر الرابحين في "وول ستريت"، فيما تصدر سهم "سيسكو سيستمز" مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز" بارتفاع تجاوز 1.5 بالمائة.

وفي تصويت تاريخي، وافق مجلس النواب الأمريكي على عزل ترامب بعد أن صوت لصالح تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس، ليكون الرئيس الثالث الذي يتعرض لتحقيقات العزل في الولايات المتحدة.

وألقى النواب الأمريكي الكرة في ملعب مجلس الشيوخ والذي ستكون له الكلمة النهائية في عزل ترامب أو تبرئته.

وفي تطورات التجارية، ذكر وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة سوف توقع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في الشهر الأول من العام المقبل.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، كما انخفض النشاط الصناعي في ولاية "فيلادلفيا" لأدنى مستوى في 6 أشهر.

وفي بيانات أخرى، تراجع عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأغلقت كافة مؤشرات "وول ستريت جلسة اليوم عند أعلى مستوى على الإطلاق حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 137 نقطة إلى 28376.9 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.4 بالمائة إلى 3205.2 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 8887.2 نقطة.

وخلال نفس التوقيت،استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.381.

مباشر (اقتصاد)

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