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الجزائر ترفع سعر بيع شحنات خام المزيج الصحراوي في يناير

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الجزائر ترفع سعر بيع شحنات خام المزيج الصحراوي في يناير الجزائر ترفع سعر بيع شحنات خام المزيج الصحراوي في يناير

 

مباشر: ذكرت شركة سوناطراك الجزائرية أنها رفعت سعر بيع شحنات خام المزيج الصحراوي في شهر يناير/ كانون الثاني.

وأوضحت سوناطراك، اليوم الخميس، أنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها من المزيج الصحراوي تحميل يناير/ كانون الثاني بعلاوة 1.90 دولار للبرميل فوق برنت المؤرخ، وفقاً لوكالة "رويترز".

ونوهت الوكالة، إلى أن سعر شحنات ديسمبر/ كانون الأول كان يزيد 1.20 دولار للبرميل فوق برنت المؤرخ.

وفي نهاية تعاملات اليوم، سجل خام "نايمكس" أعلى مستوى في 3 أشهر، لتحقق عقوده الآجلة 61 دولاراً للبرميل.

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