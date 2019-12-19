الجزائر ترفع سعر بيع شحنات خام المزيج الصحراوي في يناير

مباشر: ذكرت شركة سوناطراك الجزائرية أنها رفعت سعر بيع شحنات خام المزيج الصحراوي في شهر يناير/ كانون الثاني.
وأوضحت سوناطراك، اليوم الخميس، أنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها من المزيج الصحراوي تحميل يناير/ كانون الثاني بعلاوة 1.90 دولار للبرميل فوق برنت المؤرخ، وفقاً لوكالة "رويترز".
ونوهت الوكالة، إلى أن سعر شحنات ديسمبر/ كانون الأول كان يزيد 1.20 دولار للبرميل فوق برنت المؤرخ.
وفي نهاية تعاملات اليوم، سجل خام "نايمكس" أعلى مستوى في 3 أشهر، لتحقق عقوده الآجلة 61 دولاراً للبرميل.
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