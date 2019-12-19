بعد تكليف "دياب" بتشكيل حكومة لبنان..الحريري يرفض دعوات النزول للشارع

مباشر: رفض رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، أي دعوة للنزول للشارع بعد تسمية حسان دياب رئيساً للحكومة الجديدة.

وقال سعد الحريري في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "أدعو جميع الانصار والمحبين إلى رفض أي دعوة للنزول الى الشارع أو قطع الطرقات".

وتابع الحريري: "الهدوء والمسؤولية الوطنية أولويتنا والأزمة التي يواجهها لبنان خطيرة ولا تحتمل أي تلاعب بالاستقرار".

وقال المدير العام لمؤسسة الرئاسة في لبنان، اليوم، إن الرئيس العماد ميشال عون استدعي الدكتور حسان دياب لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح أنطوان شقير، أن القرار جاء بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس الحكومة الجديد للبلاد.

وانتهت الاستشارات النيابية الملزمة، التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، اليوم، حيث حاز المرشح الدكتور حسان دياب 69 صوتا.

وأكد رئيس الحكومة المكلف في لبنان، حسان دياب، في أولى تصريحاته، أن الأولوية ستكون للاختصاصيين في الحكومة الجديدة.

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