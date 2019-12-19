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المكسيك تخفض معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

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المكسيك تخفض معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي المكسيك تخفض معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

مباشر: خفض البنك المركزي في المكسيك معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، مشيراً إلى تراجع معدل التضخم و ضعف الاقتصاد.

وقرر المركزي المكسيكي في بيان صادر اليوم الخميس، خفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 7.25 بالمائة، في خطوة جاءت وفقاً لتوقعات المحللين.

ووافق 4 أعضاء على خفض معدل الفائدة بنحو 0.25 بالمائة، في حين أراد عضو واحد الخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

وأشار البنك المركزي إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي والتضخم في الربع الرابع، لكنه ذك أن بعض المخاطر على الاقتصاد العالمي قد هدأت مؤخرا في ضوء تفاقية التجارة الأولية التي تم التوصل إليها بين الصين والولايات المتحدة ونتائج الانتخابات في المملكة المتحدة بفوز حزب المحافظين مما يعزز إتمام البريكست في موعده.

ودخل اقتصاد المكسيك في مرحلة ركود خلال النصف الأول من العام الجاري بعدما تراجع بنحو 0.1 بالمائة خلال كل من الربعيين الأول والثاني، كما لم يشهد نمواً يذكر خلال الربع الثالث.

وبحلول الساعة 8:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع عملة المكسيك بنحو 0.08 بالمائة أمام الدولار لتسجل 18.94 بيزو مكسيكي.

مباشر (اقتصاد)

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