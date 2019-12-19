محدث.. نايمكس يتجاوز 61 دولاراً ليسجل أعلى تسوية منذ سبتمبر

مباشر: واصلت أسعار النفط ارتفاعها لأعلى مستوى في 3 أشهر عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، حيث تجاوز "نايمكس" مستوى 61 دولاراً مع تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف يتم توقيعها في يناير/كانون الثاني.

وكان الاتفاق التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين (الولايات المتحدة والصين) ساهم في تحسين الآفاق الاقتصادية العالمية وعزز الآفاق بشأن الطلب على النفط في العام المقبل الأمر الذي يدعم أسعار النفط.

كما أن وزارة المالية الصينية نشرت اليوم الخميس قائمة جديدة تشمل 6 منتجات أمريكية ستكون معفية من التعريفات بداية من يوم 26 ديسمبر/كانون الأول.

وكان التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية والصادر أمس الأربعاء أظهر استقرار إنتاج الولايات المتحدة النفطي قرب مستوى قياسي مع انخفاض مخزونات الخام.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم خام يناير/كانون الأول بنسبة 0.5 بالمائة إلى 61.22 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى في لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.6 بالمائة إلى 66.55 دولار للبرميل.