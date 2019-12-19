محدث.. استقرار الدولار الأمريكي عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للاستقرار مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع بيانات اقتصادية ومساءلة وعزل الرئيس دونالد ترامب.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع النشاط الصناعي في ولاية "فيلادلفيا" لأدنى مستوى في 6 أشهر، كما تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة خلال الشهر الماضي.

فيما انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة من أعلى مستوى في عامين، كما تراجع عجز الحساب الجاري الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وعلى الصعيد التجاري، قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة والصين سيوقعان على المرحلة الأولى من الصقفة التجارية في يناير/كانون الثاني المقبل.

وتأثرت الورقة الخضراء سلباً في وقت سابق من التعاملات من تصويت مجلس النواب بأغلبية أمس لصالح تحقيقات المساءلة وعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه.

لكن القرار النهائي لا يزال مرهوناً على تصويت مجلس الشيوخ، وهو أمر غير مرجح الحدوث مع سيطرة الجمهوريين على هذه الغرفة بالكونجرس.

وبحلول الساعة 7:35 مساءً بتوقيت جرينتش، هبطت العملة الأمريكية مقابل اليورو بنحو 0.1 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1125 دولار.

كما هبط الدولار مقابل العملة اليابانية بنجوز 0.3 بالمائة عند مستوى 109.28 ين، لكنه ارتفع بنحو 0.5 بالمائة أمام العملة البريطانية لينخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3012 دولار.

وانخفضت الورقة الخضراء أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 0.9778 فرنك لكل دولار.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند 97.381 بعد أن تراجع إلى 97.224 في وقت سابق من التعاملات.