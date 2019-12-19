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قرقاش يعلق على رسالة الملك سلمان إلى الرئيس السيسي

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أبوظبي - مباشر: علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الرئيس المصري عبدالفتاح .

وقال أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أن الرسالة تتجاوز في أهميتها العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف قرقاش: "بل تأتي تأكيدا وترسيخا للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك، في ظل الاختراقات الإقليمية قوة محور الرياض والقاهرة ضروري لكل العرب".

وسلم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي عصام بن سعيد، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتضمنت الرسالة تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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