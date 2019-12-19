المركزي البرازيلي يرفع تقديرات النمو الاقتصادي في 2020

مباشر: رفع البنك المركزي في البرازيل تقديرات النمو الاقتصادي للعامين الحالي والمقبل، في حين ثبت تقديرات التضخم.

وذكر المركزي البرازيلي في بيان صادر اليوم الخميس، أنه يتوقع نمو الناتج الإجمالي المحلي في العام المقبل بنحو 2.2 بالمائة مقارنة مع التقديرات السابقة عند 1.8 بالمائة في سبتمبر/أيلول الماضي.

كما زاد البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في البرازيل لعام 2019 إلى 1.2 بالمائة من 0.9 بالمائة في السابق.

فيما أبقى البنك على توقعات معدل التضخم خلال العام الجاري عند 4 بالمائة كما ثبتها أيضاً عند 3.5 بالمائة لعام 2020 و 3.4 بالمائة لعام 2021 على أساس توقعات معدلات الفائدة والعملات الأجنبية.

وكان المركزي في البرازيل قرر خلال الشهر الجاري خفض رابع لمعدل الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى مستوى قياسي متدني عند 4.50 بالمائة.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة مع نمو 0.5 بالمائة في الربع السابق له.

وبحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الريال البرازيلي أمام الدولار نحو 0.2 بالمائة إلى 4.0885 ريال برازيلي.