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تقرير: ترامب استفسر من بوينج عن وقف إنتاج "737 ماكس"

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تقرير: ترامب استفسر من بوينج عن وقف إنتاج "737 ماكس" تقرير: ترامب استفسر من بوينج عن وقف إنتاج "737 ماكس"

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن الرئيس الأمريكي دونالد استدعى الرئيس التنفيذي لشركة "بوينج" ليسأله عن حالة إنتاج طراز "737 ماكس".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لم تسمها اليوم الخميس، أن ترامب تحدث في مكالمة قصيرة يوم الأحد الماضي مع "دينيس مويلنبرج" والذي أكد على أن وقف الإنتاج المخطط له مؤقت وأن الشركة لن تقوم بتسريح أي عمال.

وكانت الشركة الأمريكية أعلنت في الأسبوع الجاري وقف إنتاج طائراتها من طراز "727 ماكس" مؤقتاً بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأرجعت الشركة الأمريكية قرارها إلى العديد من العوامل مثل عدم اليقين حول توقيت عودة هذا الطراز إلى الخدمة في ظل عدم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية حتى الآن بعد أن توقف تحليقها على خلفية حادثتين ممتتين في أثيوبيا وأندونيسيا.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "بوينج" بنحو 0.4 بالمائة إلى 331.8 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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