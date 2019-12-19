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المقاول المتعثر : حصل على تسهيلات بنكية بـ 58 مليون دينار

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المقاول المتعثر : حصل على تسهيلات بنكية بـ 58 مليون دينار المقاول المتعثر : حصل على تسهيلات بنكية بـ 58 مليون دينار

جي بي سي نيوز :- فال مصدر أن المقاول المتهم بحصوله على تسهيلات بنكية تقدر بنحو 58 مليون دينار لم يغادر الأردن وإنما وضعت لدى الجهات الأمنية علامة لمنعه من السفر.
وكانت أنباء تحدثت سابقا عن أن المقاول غادر الأردن، قبل تأكيد أنه لم يغادر بل جرى منعه من السفر.

وحصل الغد على وثيقة تفيد بأن المتهم المقاول يعمل في مجالات عدة منها فئة أولى مياه وصرف صحي، وفئة أولى شبكات اتصالات، وفئة ثالثة الكهروميانيك والطاقة المتجددة وفئة رابعة انشاء أبنية وفئة رابعة انشاء طرق.
وبحسب المصادر فقد حصل المقاول على حوالي 58 مليون دينار من خمسة بنوك، منها مبلغ 23 مليون دينار من بنك واحد والباقي موزعة على البنوك الأربعة وفق الغد .

وبينت المصادر أن المقاول كان يزور كتب تحويل المستحقات للبنوك.

جي بي سي نيوز

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