محدث.. أسعار الذهب تسجل أعلى تسوية في أسبوعين

مباشر: صعدت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مع عدم اليقين السياسي على خلفية مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي جلسة تاريخية بالأمس، صوت مجلس النواب لصالح عزل ترامب من منصبه، ليكون بذلك الرئيس الأمريكي الثالث الذي يتعرض لنفس الإجراءات وسط إتهامات بإساءة استخدام السلطة من قبل الديمقراطيين.

لكن الأمر لم يحسم بعد، حيث من المقرر أن يقوم مجلس الشيوخ الأمريكي كذلك بإجراء تصويت مماثل.

وعززت معنويات الحذر الطلب على المعدن والذي ينظر له كبديل استثماري في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة من أعلى مستوى في عامين، فيما انخفض عجز الحساب الجاري الأمريكي خلال الربع الثالث.

وتراجعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة خلال الشهر الماضي بعكس التوقعات.

وعند ختام التعاملات، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.70 دولار مسجلاً 1484.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة أو 5.95 دولار ليصعد إلى مستوى 1480.99 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، فإن المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى تراجع هامشياً بنحو 0.06 بالمائة إلى 97.345.