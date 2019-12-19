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وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن وبكين سيوقعان الصفقة الجزئية في يناير

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وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن وبكين سيوقعان الصفقة الجزئية في يناير وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن وبكين سيوقعان الصفقة الجزئية في يناير

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي إنه على ثقة من توقيع المرحلة الأولى للصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في أوائل يناير/كانون الثاني.

وأضاف ستيفن منوشين خلال تعليقات مع "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الصفقة التجارية تمر فقط بمرحلة التدقيق التقني والقانوني على أن يتم الكشف عن تفاصيلها وتوقيعها في الشهر المقبل.

وأعلنت الصين والولايات المتحدة الجمعة الماضية أنهما توصلتا إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع إعلان إلغاء التعريفات الأمريكية التي كان من المقرر فرضها على سلع صينية يوم الأحد الماضي مقابل شراء بكين المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي إن التركيز سيكون على تنفيذ المرحلة الأولى، التي تدعو إلى مضاعفة صادرات المنتجات الزراعية الأمريكية إلى الصين خلال العامين المقبلين.

وأكد منوشين أن زيادة المشتريات الصينية من السلع والخدمات الأمريكية ستضيف حوالي نصف نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي الأمريكي خلال العامين المقبلين.

مباشر (اقتصاد)

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