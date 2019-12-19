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باستثمارات 200 مليون ريال.. شراكة سعودية-فرنسية لتصنيع ألواح للطاقة الشمسية

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باستثمارات 200 مليون ريال.. شراكة سعودية-فرنسية لتصنيع ألواح للطاقة الشمسية باستثمارات 200 مليون ريال.. شراكة سعودية-فرنسية لتصنيع ألواح للطاقة الشمسية

 

الرياض - مباشر: كشفت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية عن إطلاق شراكة سعودية-فرنسية لتصنيع ألواح للطاقة الشمسية.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "نحتضن انطلاق شراكة سعودية-فرنسية بين شركتي Optimum Tracker الفرنسية وشركة الرشيد للاستثمارات البترولية، لتصميم وتصنيع ألواح متطورة للطاقة الشمسية، باستثمار يبلغ 200 مليون ريال".

جاء ذلك خلال حفل أقامته هيئة الاستثمار اليوم بمقرها بالرياض، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، والرئيس التنفيذي لشركة الرشيد للاستثمارات البترولية الشيخ رشيد الرشيد، والرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية والشريك المؤسس مدين ميشوت دو ويل.

ويهدف المشروع المشترك، إلى تصميم وتصنيع أنظمة التركيب والبناء للألواح الكهروضوئية بسعة تصل إلى 150 ميجاوات، وفقاً للوكالة السعودية للأنباء "واس".

وتبلغ القيمة الاستثمارية المبدئية للمشروع حوالي 200 مليون ريال، ما سيخلق 1000 وظيفة مباشرة.

ويهدف المشروع، إلى تلبية أهداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والهادف إلى التنويع السريع لإمدادات الطاقة المحلية في المملكة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالمملكة من أقل من 1 إلى 30 في المئة بحلول عام 2030.

وكشف محافظ الهيئة إبراهيم العمر، عن أن نسبة الشراكات المحلية الأجنبية في المملكة ارتفعت أكثر من 33 في المئة من إجمالي عدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة حتى نهاية الربع الثالث الجاري.

ويذكر أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 809 ترخيص.

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