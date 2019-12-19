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هواوي تبدأ إطلاق أندرويد 10 لـ 16 من هواتفها

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بدأت شركة هواوي إطلاق النسخة النهائية المستقرة من واجهة المستخدم التابعة لها EMUI 10 – القائمة على نظام التشغيل أندرويد 10 – لهواتفها الذكية التي أطلقتها في عامي 2018، و2017، وذلك بعد أن بدأت في وقت سابق إطلاقها لهواتفها الرائدة لعام 2019.

وقالت عملاقة التقنية الصينية: إنها 16 من الهواتف الذكية التي تحمل علامتها التجارية، أو علامة (هونر) Honor التابعة لها، سوف تحصل على النسخة المستقرة من واجهة المستخدم EMUI 10، بما في ذلك سلسلة (ميت 10) Mate 10، و(هونر 10 لايت) Honor 10 Lite، و(هونر 20آي) Honor 20i.

ونشرت هواوي قائمة بالهواتف التي ستحصل على EMUI 10، وهي: (ميت 20 إكس 5جي) Mate 20 X 5G، و(ميت آر إس بورشه ديزاين) Mate RS Porsche Design، و(ميت 10 بورشه ديزاين) Mate 10 Porsche Design، و(ميت 10 برو) Mate 10 Pro، و(ميت 10) Mate 10، و(بي20) P20، و(بي20 برو) P20 Pro، و(نوفا 4إي) Nova 5e، و(إنجوي 10 بلس) Enjoy 10 Plus، و(إنجوي 9إس) Enjoy 9S، و(بي سمارت بلس 2019) P Smart+ 2019، و(ميت 20 لايت) Mate 20 Lite، و(هونر 20آي) Honor 20i، و(هونر 10 لايت) Honor 10 Lite.

يُشار إلى أن هذا الإطلاق يشمل السوق الصيني فقط، ولكن يُأمل أن تُطلق قريبًا لهذه الهواتف في الأسواق العالمية.

هواوي تبدأ إطلاق أندرويد 10 لـ 16 من هواتفها

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البوابة العربية للأخبار التقنية

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