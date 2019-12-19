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سرير عالي التقنية قد يحل مشكلة سرقة الغطاء

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سرير عالي التقنية قد يحل مشكلة سرقة الغطاء سرير عالي التقنية قد يحل مشكلة سرقة الغطاء

تدعي شركة بريطانية أن تصميمها لسرير عالي التقنية سيمنع الشريك من الاحتفاظ بكامل غطاء السرير، بحيث لا يمكن سحب الغطاء من قبل أي من الطرفين، الأمر الذي قد يحل المعركة المستمرة في غرفة النوم، من خلال ما يسمى “بغطاء السرير اللامنتهي”.

ويتميز السرير الجديد، المطور بواسطة شركة تكنولوجيا النوم سيمبا Simba، بنظام أسطواني في القاعدة يضمن توزيع الغطاء بالتساوي دائمًا، وتوصلت الشركة إلى الفكرة بعد أن كشفت الأبحاث أن سرقة الغطاء هي واحدة من أهم مصادر الصراع بين الأزواج.

ويعتقد واحد من كل أربعة أشخاص أن اضطرابات النوم ناجمة عن الشريك الذي يحاول الاستئثار بالغطاء، وقال ستيف ريد Steve Reid، الرئيس التنفيذي لشركة Simba: سرقة الغطاء هو موضوع مؤلم بين الأزواج، وعادةً ما يؤدي هذا الأمر إلى ظهور العديد من المشاكل.

وتعمد الأسطوانة الدوارة الآلية داخل قاعدة السرير إلى تدوير الغطاء بشكل أوتوماتيكي، إلى جانب ضغطه وتنظيفه بالبخار في وقت واحد، ويطلق على السرير اسم Duvet Diplomat، وهو في مرحلة التصميم حاليًا، حيث جمعت Simba تعليقات من مستهلكي الاختبار.

وقال ستيف ريد: عندما تنام بشكل أفضل، فأنت أكثر عرضة لاتخاذ قرارات أفضل، وتحمل مخاطر أقل، كما أنك تبدأ يومك في إطار ذهني أكثر إيجابية وسلمية، ووجدت دراسة Simba التي شملت ألفي شخص بالغ أن سرقة الغطاء هي من بين الأشياء التي تبعث على الغضب الشديد للأزواج البريطانيين.

وتظهر الصور المولدة عن طريق الحاسب أن الشركة تطور سرير Duvet Diplomat ليجذب الأشخاص المحبين للترتيب، إذ هناك جهاز تحكم عن بعد مزود بميزة ترتيب السرير تلقائيًا، وقالت نسبة 75 في المئة من الأشخاص ضمن استطلاع الرأي: إن بيئة غرفة النوم الأنيقة والمرتبة تجعلهم يشعرون بالسعادة والهدوء.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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