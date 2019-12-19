أخبار عاجلة

بتوقيت مصر : مسلسل ممالك النار بين الأهداف السياسية والمغلطات التاريخية -
مساء dmc - د. خالد منتصر: انا نفسي المسكوت عنه في التراث الإسلامي يظهر -
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق الموسم الثاني من شتاء طنطورة -
أيمن المزين: مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري هتحدد شكل المنافسة على الدوري -
طلعت يوسف مدرب الاتحاد يتحدث عن مواجهة الأهلي القادمة -
انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

حكومة اختصاصيين وحرية واستقرار.. وعود رئيس وزراء لبنان الجديد

Google+ Print
حكومة اختصاصيين وحرية واستقرار.. وعود رئيس وزراء لبنان الجديد حكومة اختصاصيين وحرية واستقرار.. وعود رئيس وزراء لبنان الجديد

 

 

مباشر: أكد رئيس المكلف في لبنان، حسان دياب، أن الأولوية للاختصاصيين في الحكومة الجديدة.

وقال حسان دياب، اليوم الخميس: "تبلغت من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بنتائج الاستشارات وتكليفي بمهمة تأليف الحكومة"، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

أضاف دياب: "نأمل تشكيل حكومة تحاكي هواجس اللبنانيين وتنقل البلد إلى مرحلة الاستقرار عبر خطة لا تبقى حبرا على الورق".

وأشار، إلى أنه سيعمل جاهدا على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، موضحاً "المرحلة دقيقة جدا وحساسة وتتطلب جهدا ونحتاج إلى وحدة وطنية تحصن البلد وتعطي دفعا لعملية الإنقاذ وتعيد الثقة للبنانيين بوطنهم".

وتابع: "أتوجه إليكم كمستقل، وأقول لكم إنه على مدى 64 يوما استمعت إلى وجعكم، وشعرت بأن انتفاضتكم تمثلني لنصل إلى دولة القانون التي يحلم بها الجميع، وهذا الصوت يجب أن يظل جرس إنذار".

وقال: "التمسك بالحريات العامة هو صمام أمان وأي سلطة منفصلة عن الواقع والشعب لا تستطيع حماية البلد. لذا، أدعو اللبنانيين في كل المناطق إلى المشاركة في عملية إنقاذ البلد".

وذكر دياب، أن "الأولوية للاختصاصيين وطلبت بدء الاستشارات يوم السبت".

ترشيحات

محدث..ميشال عون يكلف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

الفساد يُكلف الدول النامية 1.2 تريليون دولار سنوياً

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟