حكومة اختصاصيين وحرية واستقرار.. وعود رئيس وزراء لبنان الجديد

مباشر: أكد رئيس الحكومة المكلف في لبنان، حسان دياب، أن الأولوية للاختصاصيين في الحكومة الجديدة.

وقال حسان دياب، اليوم الخميس: "تبلغت من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بنتائج الاستشارات وتكليفي بمهمة تأليف الحكومة"، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

أضاف دياب: "نأمل تشكيل حكومة تحاكي هواجس اللبنانيين وتنقل البلد إلى مرحلة الاستقرار عبر خطة لا تبقى حبرا على الورق".

وأشار، إلى أنه سيعمل جاهدا على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، موضحاً "المرحلة دقيقة جدا وحساسة وتتطلب جهدا ونحتاج إلى وحدة وطنية تحصن البلد وتعطي دفعا لعملية الإنقاذ وتعيد الثقة للبنانيين بوطنهم".

وتابع: "أتوجه إليكم كمستقل، وأقول لكم إنه على مدى 64 يوما استمعت إلى وجعكم، وشعرت بأن انتفاضتكم تمثلني لنصل إلى دولة القانون التي يحلم بها الجميع، وهذا الصوت يجب أن يظل جرس إنذار".

وقال: "التمسك بالحريات العامة هو صمام أمان وأي سلطة منفصلة عن الواقع والشعب لا تستطيع حماية البلد. لذا، أدعو اللبنانيين في كل المناطق إلى المشاركة في عملية إنقاذ البلد".

وذكر دياب، أن "الأولوية للاختصاصيين وطلبت بدء الاستشارات يوم السبت".

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