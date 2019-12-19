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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بعد قرارات السياسة النقدية

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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بعد قرارات السياسة النقدية محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بعد قرارات السياسة النقدية

مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد قرارات السياسة النقدية.

وقرر بنك إنجلترا تثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.75 بالمائة، مع استمرار المطالبة بالخفض من قبل عضوين.

وفي خطوة تاريخية، قرر البنك المركزي السويدي رفع معدل الفائدة من النطاق السالب عند مستوى "صفر" وفقاً للتوقعات.

وكان المركزي الياباني قرر الإبقاء على سياسته النقدية كما هي دون تغيير داخل النطاق السالب مع إبداء نظرة متفائلة حيال الاقتصاد رغم المخاطر الخارجية المحيطة.

ويأتي ارتفاع البورصات الأوروبية وسط عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة على خلفية اتخاذ إجراءات لمساءلة وعزل الرئيس دونالد من منصبه، حيث مرر مجلس النواب القرار لكنه في انتظار قرار مجلس الشيوخ.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 415.07 نقطة، في حين تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.4 بالمائة إلى 7573.8 نقطة.

في حين تراجع المؤشر الألماني "داكس" هامشياً بنحو 0.08 بالمائة إلى 13211.9 نقطة، بينما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2 بالمائة إلى 5972.2 نقطة.

وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.09 بالمائة ليصل إلى 1.1124 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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