مصر..توجيهات وزارية بالحصول على تطعيم الالتهاب السحائي قبل السفر للسعودية

القاهرة- مباشر: قال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، إنه يتوجب على المواطنين المسافرين إلى الأراضي السعودية من البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين الحصول على تطعيم الالتهاب السحائي.

وأضاف ياسر هاشم في بيان صادر، اليوم الخميس، أنه يجب أن يكون ذلك من خلال الحصول على شهادة تطعيم سارية قبل السفر بعشرة أيام، علماً بأن هذه الخدمة متوفرة بجميع مكاتب التطعيم الدولية بالجمهورية.

وتهيب وزارة الخارجية المواطنين الالتزام بهذه التعليمات قبل السفر للمملكة العربية السعودية.

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