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محدث..ميشال عون يكلف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

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محدث..ميشال عون يكلف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان محدث..ميشال عون يكلف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

 

مباشر: قال المدير العام لمؤسسة الرئاسة في لبنان، إن الرئيس العماد ميشال عون استدعي الدكتور حسان دياب لتشكيل الجديدة.

وأوضح أنطوان شقير، اليوم الخميس، أن القرار جاء بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس الحكومة الجديد للبلاد، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

وانتهت منذ قليل الاستشارات النيابية الملزمة، التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، اليوم الخميس، حيث حاز المرشح الدكتور حسان دياب 69 صوتا.

فيما حصل السفير نواف سلام 13 صوتا، الدكتورة حليمة قعقور صوت واحد.

ويشار، إلى أن النائبين ميشال المر وإدي ديمرجيان اعتذرا عن الحضور.

وكان لبنان قد شهد خلال الفترة الماضية تظاهرات شعبية ضد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مما ترتب عليه تقديم حكومة سعد الحريري استقالتها.

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