أخبار عاجلة

بتوقيت مصر : مسلسل ممالك النار بين الأهداف السياسية والمغلطات التاريخية -
مساء dmc - د. خالد منتصر: انا نفسي المسكوت عنه في التراث الإسلامي يظهر -
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق الموسم الثاني من شتاء طنطورة -
أيمن المزين: مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري هتحدد شكل المنافسة على الدوري -
طلعت يوسف مدرب الاتحاد يتحدث عن مواجهة الأهلي القادمة -
الرياض عاصمة العرب الرقمية الأولى في 2020 -
انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

المركزي الصيني يضخ 40 مليار دولار في الأسواق

Google+ Print
المركزي الصيني يضخ 40 مليار دولار في الأسواق المركزي الصيني يضخ 40 مليار دولار في الأسواق

مباشر: قرر البنك المركزي الصيني ضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق بأكبر وتيرة منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم الخميس، إنه ضخ 280 مليار يوان (40 مليار دولار) في النظام المالي عبر اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 و 14 يوماً، مع الحفاظ على معدل الفائدة دون تغيير.

وعادة ما تعاني الأسواق في الصين من قلة السيولة قبل نهاية العام، عندما تكون البنوك أقل رغبة في الإقراض لأنها تحتاج إلى أموال لإجراء فحوصات تنظيمية.

وكان البنك الصيني قرر في الشهر الماضي خفض معدل الفائدة على القروض متوسطة الأجل للمرة الأولى منذ عام 2016 وخفض الفائدة على "الريبو العكسي" لسبعة أيام إلى 2.50 بالمائة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن البنك خفض معدل الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة 14 يومًا أمس الأربعاء إلى 2.65 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار