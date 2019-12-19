الاستشارات النيابية الملزمة في لبنان ترشح "دياب" رئيساً للحكومة الجديدة

مباشر: أسفرت الاستشارات النيابية الملزمة في لبنان عن ترشيح حسان دياب رئيساً للحكومة الجديدة.

وانتهت منذ قليل الاستشارات النيابية الملزمة، التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، اليوم الخميس، حيث حاز المرشح الدكتور حسان دياب 69 صوتا، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

فيما حصل السفير نواف سلام 13 صوتا، الدكتورة حليمة قعقور صوت واحد.

ويشار، إلى أن النائبين ميشال المر وإدي ديمرجيان اعتذرا عن الحضور.

وكان لبنان قد شهد خلال الفترة الماضية تظاهرات شعبية ضد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مما ترتب عليه تقديم حكومة سعد الحريري استقالتها.

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