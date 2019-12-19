أخبار عاجلة

بتوقيت مصر : مسلسل ممالك النار بين الأهداف السياسية والمغلطات التاريخية -
مساء dmc - د. خالد منتصر: انا نفسي المسكوت عنه في التراث الإسلامي يظهر -
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق الموسم الثاني من شتاء طنطورة -
أيمن المزين: مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري هتحدد شكل المنافسة على الدوري -
طلعت يوسف مدرب الاتحاد يتحدث عن مواجهة الأهلي القادمة -
الرياض عاصمة العرب الرقمية الأولى في 2020 -
انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الاستشارات النيابية الملزمة في لبنان ترشح "دياب" رئيساً للحكومة الجديدة

Google+ Print
الاستشارات النيابية الملزمة في لبنان ترشح "دياب" رئيساً للحكومة الجديدة الاستشارات النيابية الملزمة في لبنان ترشح "دياب" رئيساً للحكومة الجديدة

 

مباشر: أسفرت الاستشارات النيابية الملزمة في لبنان عن ترشيح حسان دياب رئيساً للحكومة الجديدة.

وانتهت منذ قليل الاستشارات النيابية الملزمة، التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، اليوم الخميس، حيث حاز المرشح الدكتور حسان دياب 69 صوتا، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

فيما حصل السفير نواف سلام 13 صوتا، الدكتورة حليمة قعقور صوت واحد.

ويشار، إلى أن النائبين ميشال المر وإدي ديمرجيان اعتذرا عن الحضور.

وكان لبنان قد شهد خلال الفترة الماضية تظاهرات شعبية ضد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مما ترتب عليه تقديم حكومة سعد الحريري استقالتها.

ترشيحات

الحريري يعلن تقديم استقالته إلى رئيس لبنان معدل البطالة في لبنان يسجل 11.4% خلال 2018-2019 لبنان.. إجراءات تقشفية وإلغاء "ضمان الاستثمارات" بموازنة 2020

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار