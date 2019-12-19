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مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة تتراجع بأكثر من المتوقع

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مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة تتراجع بأكثر من المتوقع مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة تتراجع بأكثر من المتوقع

مباشر: انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع مخزونات الغاز الطبيعي بنحو 107 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الذي ينتهي في 13 ديسمبر/كانون الأول لتصل إلى 3411 مليار قدم مكعب.

وكان من المتوقع أن تتراجع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بنحو 87 مليار قدم مكعب.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي بنحو 618 مليار قدم مكعب مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 1.4 بالمائة إلى 2.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

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