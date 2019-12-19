الجزائر.."تبون" يعين "بوقدوم" رئيساً للوزراء ويكلف الحكومة الحالية بتصريف الأعمال

مباشر: قرر رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، تعيين وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم وزيراً أول بالنيابة - رئيسا للوزراء-.

وكلف عبدالمجيد تبون، أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال، وفقاً لوكالة أنباء الجزائر "واج".

ويشار إلى أن الوزير الأول، نور الدين بدوي، قدم استقالته اليوم، إلى رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.

وأدى عبدالمجيد تبون، اليوم، اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية، بحضور جميع الهيئات العليا في الدولة.

وقال الرئيس الجزائري الجديد، إن الدولة ستعمل بكل قوة لرفع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقة الوسطى والهشة، مع إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجمهورية الجزائرية، في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتخاب عبدالمجيد تبون رئيساً للجمهورية الجزائرية، خلال الانتخابات الرئاسية.

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