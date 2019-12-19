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مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة تتراجع خلال نوفمبر

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مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة تتراجع خلال نوفمبر مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة تتراجع خلال نوفمبر

مباشر: تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بعكس توقعات استقرارها.

وأعلنت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الخميس، هبوط مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بنسبة 1.7 بالمائة لتسجل معدل سنوي يبلغ 5.35 مليون وحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 5.44 مليون وحدة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة سوف تستقر عند 5.44 مليون وحدة في الشهر الماضي.

وعلي أساس سنوي، ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 2.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

وبلغ متوسط سعر المنازل الأمريكية القائمة 271.3 ألف دولار خلال الشهر الجاري، بزيادة 5.4 بالمائة عن نفس الفترة من 2018.

وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.381.

مباشر (اقتصاد)

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