إمارة مكة: تشغيل 45 وجهة بمطار المؤسس بنهاية يناير 2020

الرياض – مباشر: قالت إمارة منطقة مكة، إن أمير مكة بالنيابة بدر بن سلطان، اطلع اليوم الخميس، على الخطة الزمنية لانتقال مطار المؤسس "مطار الملك عبدالعزيز الجديد" بالكامل إلى المبنى الجديد.

وأضافت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن الخطة تتضمن تشغيل 45 وجهة محلية ودولية نهاية يناير/ كانون الثاني 2020 من بينها محطة الرياض.

وأشارت إمارة منطقة مكة، إلى أن المطار سيعمل بكامل طاقته قبل نهاية شهر رمضان المقبل.

وافتتح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 24 سبتمبر/ أيلول 2019، مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد "صالة رقم 1".

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