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الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل مع تطورات عزل ترامب

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الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل مع تطورات عزل ترامب الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل مع تطورات عزل ترامب

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس، مع التصويت لصالح عزل دونالد وبعد بيانات اقتصادية.

وكان قطاعي الرعاية الصحية والمواد الخام أكبر الرابحين في "وول ستريت"، فيما تصدر سهم "سيسكو سيستمز" مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز".

وفي تصويت تاريخي، وافق مجلس النواب الأمريكي على عزل ترامب بعد أن صوت لصالح تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس، ليكون الرئيس الثالث الذي يتعرض لتحقيقات العزل في الولايات المتحدة.

وألقى النواب الأمريكي الكرة في ملعب مجلس الشيوخ والذي ستكون له الكلمة النهائية في عزل ترامب أو تبرئته.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، كما انخفض النشاط الصناعي في ولاية "فيلادلفيا" لأدنى مستوى في 6 أشهر.

وفي بيانات أخرى، تراجع عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.3 بالمائة إلى 28315.1 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة إلى 3197.1 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة مماثلة إلى 8849.05 نقطة.

وخلال نفس التوقيت،استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.381.

مباشر (اقتصاد)

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