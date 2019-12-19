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النشاط الصناعي في فيلادلفيا يسجل أدنى مستوى بـ6 أشهر

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النشاط الصناعي في فيلادلفيا يسجل أدنى مستوى بـ6 أشهر النشاط الصناعي في فيلادلفيا يسجل أدنى مستوى بـ6 أشهر

مباشر: تراجع النشاط الصناعي في ولاية "فيلادلفيا" الأمريكية لأدنى مستوى في 6 أشهر خلالف ديسمبر/كانون الأول الجاري، بأكثر من توقعات المحللين.

وأعلنت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في "فيلادلفيا"، اليوم الخميس، أن مؤشر النشاط الصناعي في الولاية الأمريكية تراجع إلى 0.3 نقطة خلال الشهر الجاري، بانخفاض بلغ 10 نقاط عن الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن المؤشر الصناعي في فيلادلفيا سوف يتراجع إلى 8.1 نقطة هذا الشهر الجاري.

وأضافت البيانات أن 29 بالمائة من الشركات أبلغت عن زيادة في النشاط الصناعي، وهى نفس نسبة المؤسسات التي كشفت عن تراجعه.

وكشفت البيانات عن ارتفاع مؤشري الطلبيات الجديدة الحالية والشحنات بنحو نقطة واحدة و6 نقاط على الترتيب خلال الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 2:06 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند مستوى 1.1116 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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