مدير الصندوق يعلن نتائج الطرح العام لزيادة أصول "الراجحي ريت"

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الراجحي المالية مدير صندوق الراجحي ريت عن مشاركتها في الطرح العام المتعلق بزيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الراجحي ريت بمبلغ 30 مليون ريال، بما يعادل 20.23 بالمائة من حجم الطرح العام النقدي المتاحة للجمهور.

وكشف الشركة، في بيان منفصل للصندوق على "تداول" اليوم الخميس، عن نتائج الطرح العام المتعلقة بزيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الراجحي ريت.

وقالت الراجحي المالية، إن فترة الطرح بدأت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الحالي واستمرت حتى أمس الأربعاء الموافق 18 من الشهر ذاته، بطرح 16.85 مليون وحدة، بلغ إجمالي عدد الوحدات المكتتب بها 13.25 مليون وحدة بنسبة تغطية 78.63 بالمائة.

وأضاف مدير الصندوق، أن عدد المشتركين في الطرح العام بلغ 16,03 ألف مشتركا، وبلغ إجمالي مبلغ الاشتراك 116.62 مليون ريالا.

وأوضحت، أنها ستقوم بإكمال تخصيص الوحدات لمالكي الوحدات خلال 15 يوم عمل من تاريخ إقفال فترة الطرح.

وبينت الراجحي المالية، أن مدير الصندوق سيكمل عملية الاستحواذ على 3 عقارات تعليمية من شركة الخليج للتدريب والتعليم من خلال إصدار وحدات جديدة من صندوق الراجحي ريت؛ كاشتراك عيني وسداد المبلغ المتبقي نقداً من خلال المبلغ المتحصل عليه من عملية الطرح العام والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

وأنهى صندوق الراجحي ريت تعاملات اليوم الخميس على تراجع نسبته 0.77 بالمائة، لمستوى 9.02 ريالا للوحدة.

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