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الاردن : خمس وفيات بينها سيدة حامل منذ بداية موسم الانفلونزا وعدد الاصابات 199

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الاردن : خمس وفيات بينها سيدة حامل منذ بداية موسم الانفلونزا وعدد الاصابات 199 الاردن : خمس وفيات بينها سيدة حامل منذ بداية موسم الانفلونزا وعدد الاصابات 199

جي بي سي نيوز - خاص - : قال الدكتور عدنان اسحق مساعد الامين العام  للرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة : إن اغلب حالات الانفلونزا  الموسمية قد خرجوا من المستشفيات .

 اضاف في تصريح للمدينة نيوز مساء الاربعاء  : إن عدد الحالات التي تم تشخيصها وصلت الى 199 حالة   وانه تم تسجيل 5 وفيات بينها سيدة حامل منذ بداية الموسك ، اي منذ ايلول الفائت  .

 وطمأن الدكتور عدنان المواطنين بأن الامر لا يدعو  للقلق وان المستشفيات مزودة بكافة التجهيزات للتعامل مع اي حالة أيا كانت .

 وحذر من ان التشخيص الطبي فقط هو الذي يحدد الحالات فيما ان كانت مصابة ام لا ، وإن نتيجية المختبر تستغرق من 3 - 5 ساعات بينما تقوم الكوادر الطبية بالتعامل مع اي حالة فورا  خوفا من اي مفاجآت .

المدينة نيوز 

جي بي سي نيوز

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