الاردن : خمس وفيات بينها سيدة حامل منذ بداية موسم الانفلونزا وعدد الاصابات 199

جي بي سي نيوز - خاص - : قال الدكتور عدنان اسحق مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة : إن اغلب حالات الانفلونزا الموسمية قد خرجوا من المستشفيات .

اضاف في تصريح للمدينة نيوز مساء الاربعاء : إن عدد الحالات التي تم تشخيصها وصلت الى 199 حالة وانه تم تسجيل 5 وفيات بينها سيدة حامل منذ بداية الموسك ، اي منذ ايلول الفائت .

وطمأن الدكتور عدنان المواطنين بأن الامر لا يدعو للقلق وان المستشفيات مزودة بكافة التجهيزات للتعامل مع اي حالة أيا كانت .

وحذر من ان التشخيص الطبي فقط هو الذي يحدد الحالات فيما ان كانت مصابة ام لا ، وإن نتيجية المختبر تستغرق من 3 - 5 ساعات بينما تقوم الكوادر الطبية بالتعامل مع اي حالة فورا خوفا من اي مفاجآت .

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