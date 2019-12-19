"تبون" يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للجزائر ويعد الفقراء بإلغاء الضرائب

مباشر: أدى عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية، بحضور جميع الهيئات العليا في الدولة.

وقال الرئيس الجزائري الجديد، اليوم، إن الدولة ستعمل بكل قوة لرفع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقة الوسطى والهشة، مع إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف، وفقاً لوكالة أنباء الجزائر "واج".

وشهدت مراسم التنصيب حضور، السلطات العليا المدنية والعسكرية للبلاد، فضلاً عن ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

ومن المقرر أن يباشر الرئيس تبون، مهامه فور أدائه اليمين الدستورية طبقا للمادة 89 من الدستور التي تنص على أن "رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا للأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته فور أدائه اليمين".

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجمهورية الجزائرية، في 13 ديسمبر /كانون الأول الجاري، انتخاب عبدالمجيد تبون رئيساً للجمهورية الجزائرية، خلال الانتخابات الرئاسية.

وأوضح محمد شرفي حينها، أن تبون حصل على نسبة 58.12 في المئة من إجمالي أصوات المشاركين في الانتخابات الرئاسية.

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