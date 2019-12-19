"ساكو" توقع عقد تسهيلات إسلامية بـ100 مليون ريال

الرياض – مباشر: وقعت الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) عقد تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الخليج الدولي.

وقالت "ساكو"، في بيان لها على "تداول" اليوم الخميس، إن قيمة التمويل تصل إلى 100 مليون ريال، لمدة 5 سنوات شاملة فترة سماح مدتها سنة تبدأ من 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأضافت "ساكو"، في بيانها، أنها ستحصل على التسهيلات بضمان سند لأمر مقدم من جانبها بقيمة 100 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، أن الهدف من التسهيلات تمويل رأس المال العامل، والخطط التوسعية للشركة وتسوية قروض أخرى.

وأكدت "ساكو"، أنه لا توجد أطراف ذات علاقة باتفاقية التمويل.

ووقعت الشركة، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عقد تجديد تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي البريطاني "ساب" بقيمة 330.91 مليون ريال.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 1.33 بالمائة، لمستوى 49.30 ريالا.

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