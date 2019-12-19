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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع من أعلى مستوى في عامين

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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع من أعلى مستوى في عامين طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع من أعلى مستوى في عامين

مباشر: تراجع عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة من أعلى مستوى في عامين خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت 234 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقابل 252 ألف طلب في الأسبوع السابق له وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول لعام 2017.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ستُسجل تراجعاً إلى 225 ألف طلب.

أما بالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة خلال الـ4 أسابيع الماضية فقد سجلت ارتفاعاً إلى 225.500 ألف بزيادة 1500 طلب عن الأسبوع السابق.

وعلى مستوى طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 7 ديسمبر/كانون الأول فارتفعت بمقدار 51 ألف طلب عند 1.722 مليون طلب.

وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامسية 0.06 بالمائة إلى 97.459.

مباشر (اقتصاد)

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