أخبار عاجلة

بتوقيت مصر : مسلسل ممالك النار بين الأهداف السياسية والمغلطات التاريخية -
مساء dmc - د. خالد منتصر: انا نفسي المسكوت عنه في التراث الإسلامي يظهر -
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق الموسم الثاني من شتاء طنطورة -
أيمن المزين: مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري هتحدد شكل المنافسة على الدوري -
طلعت يوسف مدرب الاتحاد يتحدث عن مواجهة الأهلي القادمة -
الرياض عاصمة العرب الرقمية الأولى في 2020 -
انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

دور للضيافة توقع عقود استئجار وتشغيل 3 فنادق بالمدينة

Google+ Print
دور للضيافة توقع عقود استئجار وتشغيل 3 فنادق بالمدينة دور للضيافة توقع عقود استئجار وتشغيل 3 فنادق بالمدينة

الرياض ـ مباشر: وقعت شركة دور للضيافة عقود استئجار وإدارة وتشغيل 3 فنادق في المدينة المنورة، تابعة لشركة مشروع المناخة الحضري للتنمية.

وأوضحت "دور"، في بيان لـ"تداول" اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع خطتها الاستراتيجية، للتوسّع بالمدينة المنورة، وإيجاد منظومة متكاملة لفنادق الشركة بمدينتي مكة والمدينة.

وأشارت إلى أن الفانادق، تقع بالمنطقة المركزية المطلة على الجهة الجنوبية الغربية للحرم النبوي، وتحتوي على 1.37 ألف غرفة فندقية وعدد من المرافق الأساسية.

كما نوهت إلى أن مدة الإيجار 15 سنة ميلادية، تبدأ بانتهاء تنفيذ هذه الفنادق من قبل المالك، حيث إنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ 512 غرفة فندقية مع بداية العام 2021 والانتهاء من 853 غرفة فندقية بداية 2022.

وبينت الشركة أنه سيتم إدارة وتشغيل الفنادق عبر الذراع التشغيلي لشركة دور للضيافة "علامة مكارم"، وأنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالعقد.

كما أوضحت أن الإيجار السنوي للفنادق 41.8 مليون ريال، يتصاعد 46.4 مليون ريال سنوياً، في نهاية فترة الإيجار، بالإضافة لحصول المالك على 50 بالمائة، من صافي الربح، بعد خصم الإيجار وكافة التكاليف.

وتابعت الشركة: "سيبدأ الأثر المالي الإيجابي المتوقع من هذه العقود اعتباراً من الربع الأول من عام 2021م".

وانخفضت أرباح "دور" خلال الربع الثالث من عام 2019، إلى 15.19 مليون ريال، مقابل 15.2 مليون ريال للربع الثالث من 2018، بتراجع نسبته هامشي بلغت نسبته 0.06 بالمائة.

ترشيحات:

الأوقاف السعودية توقع مذكرة مع "دور" لإنشاء شركة خاصة

مساهمو "دور" يقرون توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2018

"الإحصاء": 98 مليار ريال الفائض التجاري للسعودية بالربع الثالث 2019

السعودية للكهرباء توقع 4 عقود لتنفيذ مشروع العدادات الذكية (صور)

1.5 مليار دولار فائض تجارة السعودية مع اليابان خلال نوفمبر

الاتصالات السعودية تطلق سمتها التجارية الجديدة وتغير اسم التداول

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر