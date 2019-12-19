دور للضيافة توقع عقود استئجار وتشغيل 3 فنادق بالمدينة

الرياض ـ مباشر: وقعت شركة دور للضيافة عقود استئجار وإدارة وتشغيل 3 فنادق في المدينة المنورة، تابعة لشركة مشروع المناخة الحضري للتنمية.

وأوضحت "دور"، في بيان لـ"تداول" اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع خطتها الاستراتيجية، للتوسّع بالمدينة المنورة، وإيجاد منظومة متكاملة لفنادق الشركة بمدينتي مكة والمدينة.

وأشارت إلى أن الفانادق، تقع بالمنطقة المركزية المطلة على الجهة الجنوبية الغربية للحرم النبوي، وتحتوي على 1.37 ألف غرفة فندقية وعدد من المرافق الأساسية.

كما نوهت إلى أن مدة الإيجار 15 سنة ميلادية، تبدأ بانتهاء تنفيذ هذه الفنادق من قبل المالك، حيث إنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ 512 غرفة فندقية مع بداية العام 2021 والانتهاء من 853 غرفة فندقية بداية 2022.

وبينت الشركة أنه سيتم إدارة وتشغيل الفنادق عبر الذراع التشغيلي لشركة دور للضيافة "علامة مكارم"، وأنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالعقد.

كما أوضحت أن الإيجار السنوي للفنادق 41.8 مليون ريال، يتصاعد 46.4 مليون ريال سنوياً، في نهاية فترة الإيجار، بالإضافة لحصول المالك على 50 بالمائة، من صافي الربح، بعد خصم الإيجار وكافة التكاليف.

وتابعت الشركة: "سيبدأ الأثر المالي الإيجابي المتوقع من هذه العقود اعتباراً من الربع الأول من عام 2021م".

وانخفضت أرباح "دور" خلال الربع الثالث من عام 2019، إلى 15.19 مليون ريال، مقابل 15.2 مليون ريال للربع الثالث من 2018، بتراجع نسبته هامشي بلغت نسبته 0.06 بالمائة.

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