السيسي يتسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين

القاهرة - مباشر: سلم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي عصام بن سعيد، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتضمنت الرسالة تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وأكد السيسي الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وأعرب السيسي عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي.

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