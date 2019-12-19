أخبار عاجلة

بتوقيت مصر : مسلسل ممالك النار بين الأهداف السياسية والمغلطات التاريخية -
مساء dmc - د. خالد منتصر: انا نفسي المسكوت عنه في التراث الإسلامي يظهر -
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق الموسم الثاني من شتاء طنطورة -
أيمن المزين: مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري هتحدد شكل المنافسة على الدوري -
طلعت يوسف مدرب الاتحاد يتحدث عن مواجهة الأهلي القادمة -
الرياض عاصمة العرب الرقمية الأولى في 2020 -
انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السيسي يتسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين

Google+ Print
السيسي يتسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين السيسي يتسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين

القاهرة - مباشر: سلم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي عصام بن سعيد، الرئيس المصري عبدالفتاح ، اليوم الخميس، رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتضمنت الرسالة تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وأكد السيسي الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وأعرب السيسي عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي.

ترشيحات:

هيرمس تصدر أول سندات قصيرة الأجل بمصر بـ400 مليون جنيه

وزير مصري: حملات مكافحة التهرب الضريبي تستهدف تعظيم الإيرادات العامة

مصر تعلن كشفاً بترولياً جديداً بالصحراء الغربية

تقرير: تسجيل الوحدات يُعيق تطبيق مبادرة المركزي المصري للإسكان المتوسط

الوزراء المصري يشدد على تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بتوقيت مصر : مسلسل ممالك النار بين الأهداف السياسية والمغلطات التاريخية

بتوقيت مصر : مسلسل ممالك النار بين الأهداف السياسية والمغلطات التاريخية

من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر

من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر

من مصر | حلقة خاصة مع مولانا د. علي جمعة وحوار حول النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر (حلقة كاملة)

من مصر | حلقة خاصة مع مولانا د. علي جمعة وحوار حول النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر (حلقة كاملة)

من مصر | الجيش الليبي يوقف سفينة تركية تسللت للمياه الإقليمية وتحمل علم "غرينادا"

من مصر | الجيش الليبي يوقف سفينة تركية تسللت للمياه الإقليمية وتحمل علم "غرينادا"