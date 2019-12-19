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تعلن شركة الراجحي المالية عن نتائج الطرح العام المتعلقة بزيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الراجحي ريت.

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تعلن شركة الراجحي المالية عن نتائج الطرح العام المتعلقة بزيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الراجحي ريت. تعلن شركة الراجحي المالية عن نتائج الطرح العام المتعلقة بزيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الراجحي ريت.
تعلن شركة الراجحي المالية عن نتائج الطرح العام المتعلقة بزيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الراجحي ريت حيث بدأت فترة الطرح يوم الخميس 15/04/1441هـ الموافق 12/12/2019م الى نهاية يوم الأربعاء 21/04/1441هـ الموافق 18/12/2019م على النحو التالي:

عدد الوحدات النقدية المطروحة: 16,853,933 وحدة

عدد الوحدات المكتتب بها: 13,251,754 وحدة

نسبة التغطية: 78.63%

عدد المشتركين في الطرح العام: 16,031

إجمالي مبلغ الاشتراك: 116,615,435.20 ريال سعودي

سيقوم مدير الصندوق بإكمال تخصيص الوحدات لمالكي الوحدات خلال 15 يوم عمل من تاريخ إقفال فترة الطرح.

سيكمل مدير الصندوق عملية الاستحواذ على ثلاث عقارات تعليمية من شركة الخليج للتدريب والتعليم من خلال

إصدار وحدات جديدة من صندوق الراجحي ريت كإشتراك عيني وسداد المبلغ المتبقي نقداً من خلال المبلغ المتحصل عليه من عملية الطرح العام والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

للمزيد من المعلومات عن العقارات المستحوذ عليها وآلية التخصيص، الرجاء الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بصندوق الراجحي ريت.

مباشر (اقتصاد)

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