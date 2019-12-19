السوق السعودي يسجل ارتفاعه الخامس..و"أرامكو" يقتنص 40% من السيولة

الرياض - مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الخميس، باللون الأخضر، ليسجل ارتفاعه الخامس على التوالي، وسط تحسن مستويات السيولة.

وأغلق المؤشر العام "تاسي"، بارتفاع نسبته 0.46 بالمائة، مضيفا 37.96 نقطة إلى رصيده، ليصعد إلى مستوى 8,291.39 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ أغسطس/ آب 2019.

وقفزت قيم التداول بنهاية جلسة الخميس، إلى نحو 8 مليارات ريال، مقابل 6.56 مليار ريال، بالجلسة السابقة، وارتفعت الكميات إلى نحو 294 مليون سهم، مقابل 243.3 مليون سهم أمس الأربعاء.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة "البنوك"، الذي صعد 1.31 بالمائة، وسجل الاتصالات ارتفاعا نسبته 1.2 بالمائة، وارتفع المواد الأساسية 0.54 بالمائة.

واقتصرت الخسائر على 4 قطاعات، تصدرها قطاع الطاقة، الذي هبط 2.86 بالمائة، بضغط مباشر من سهم أرامكو السعودية.

وعلى مستوى أداء الأسهم، واصل سهم "أرامكو" أداءه السلبي لليوم الثالث على التالي، ليغلق متراجعا 3.27 بالمائة، تصدر بها الأسهم الخاسرة، ليهبط إلى مستوى 35.50 ريال.

وعلى الجانب الآخر، تصدر "ميتلايف" الأسهم الرابحة، بعد ارتفاعه 9.98 بالمائة، إلى مستوى 20.50 ريال.

وتصدر سهم أرامكو نشاط الأسهم على كافة المستويات، بكمية تداول بلغت 89.3 مليون سهم، بلغت قيمتها 3.2 مليار ريال، تمثل نحو 40 بالمائة من سيولة السوق.

وعلى مستوى السوق الموازي "نمو"، فقد أغلق مرتفعا 5.28 بالمائة، بمكاسب بلغت 349.7 نقطة، ليقفز إلى مستوى 6,974.56 نقطة.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة أمس الأربعاء، مرتفعا نحو 0.68 بالمائة، إلى مستوى 8,253.43 نقطة، ليسجل ارتفاعه الرابع على التوالي.

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