اعلان الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) عن الحصول على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

بند توضيح مقدمة تعلن الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) عن توقيع عقد تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الخليج الدولي. تاريخ الحصول على التمويل 1441-04-22 الموافق 2019-12-19 الجهة الممولة بنك الخليج الدولي قيمة التمويل 100,000,000 مدة التمويل خمس سنوات شاملة فترة سماح مدتها سنة تبدأ من 19-12-2019م الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 100,000,000 ريال سعودي الهدف من التمويل تمويل رأس المال العامل والخطط التوسعية للشركة وتسوية قروض اخرى أطراف ذات علاقة لايوجد
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