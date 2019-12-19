"هدف" يوقع مذكرة مع وزارة المالية لتأهيل الكوادر الوطنية السعودية

الرياض – مباشر: أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالسعودية، اليوم الخميس، مذكرة تعاون مع وزارة المالية.

وقال "هدف"، في بيان له، إن المذكرة تنص تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع المالي، وإعدادها لسوق العمل، من خلال إقامة برامج تدريبية إلكترونية في ذات القطاع على منصة "دروب" باعتبارها منصة التدريب الإلكترونية الوطنية.

وأضاف "هدف"، أن الاتفاقية تساهم في تحقيق أحد أهداف الوزارة المتمثل في تطوير الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة.

ووقع الاتفاقية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني ومساعد وزير المالية للخدمات المؤسسية عبدالرحمن بن عبدالله السكران.

وبموجب مذكرة التعاون، يتيح "هدف" صفحة خاصة بالبرامج التدريبية الإلكترونية على منصة "دروب"، تتيح لوزارة المالية تقديم برامج تدريب إلكترونية وعرضها مباشرة على المنصة.

وأشار الصندوق، إلى أنه سيتولى تطبيق معايير جودة بناء البرامج التدريبية الإلكترونية المعتمدة لدى "دروب" على البرامج التدريبية المقدمة من وزارة المالية، بالإضافة إلى العمل بين الطرفين على تطوير البرامج التدريبية الإلكترونية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومعايير منصة "دروب".

ويأتي برنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق؛ لهدف تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويبدأ برنامج "دروب" بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع برنامج "دروب" بعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات.

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