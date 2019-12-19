تعلن شركة دور للضيافة عن توقيعها عقود استئجار وإدارة وتشغيل (3) فنادق في المدينة المنورة

بند توضيح مقدمة تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لشركة دور للضيافة القائمة على التوسّع وسعي الشركة للتواجد في المدينة المنورة وإيجاد منظومة متكاملة لفنادق الشركة بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فقد وقعت شركة دور للضيافة عقود استئجار وإدارة وتشغيل (3) فنادق في المدينة المنورة. تاريخ اعلان الترسية 1441-04-22 الموافق 2019-12-19 موضوع العقد استئجار وإدارة وتشغيل (3) فنادق في المدينة المنورة تاريخ توقيع العقد 1441-04-22 الموافق 2019-12-19 قيمة العقد إيجار سنوي قدره (41.8) مليون ريال سنوياً لجميع الفنادق يتصاعد ليصل إلى (46.4) مليون ريال سنوياً في نهاية فترة الإيجار في عامي 2035م و2036م، بالإضافة إلى مشاركة المالك في صافي الربح بنسبة 50% بعد خصم الإيجار وكافة التكاليف وأتعاب الذراع التشغيلي لشركة دور للضيافة ( مكارم). تفاصيل العقد قيام شركة دور للضيافة باستئجار وإدارة وتشغيل (3) فنادق في المدينة المنورة التابعة لشركة مشروع المناخة الحضري للتنمية، والتي تقع في المنطقة المركزية والمطلة على الجهة الجنوبية الغربية للحرم النبوي ، وتحتوي على (1365) غرفة فندقية وعدد من المرافق الأساسية، وذلك لمدة 15 سنة ميلادية تبدأ من انتهاء تنفيذ تلك الفنادق من قبل المالك، والتي من المتوقع الانتهاء من تنفيذ عدد (512) غرفة فندقية بتاريخ 2021/01/01م وعدد (853) غرفة فندقية بتاريخ 2022/01/01م، علماً بأنه سيتم إدارة وتشغيل الفنادق عبر الذراع التشغيلي بشركة دور للضيافة "علامة مكارم"، وستقوم شركة دور بالإشراف والتأكد من تنفيذ تلك الفنادق طبقاً لمعايير "علامة مكارم". مده العقد 15 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ الانتهاء من تنفيذ الفنادق واستلامها من المالك. الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها سيبدأ الأثر المالي الإيجابي المتوقع من هذه العقود اعتباراً من الربع الأول من عام 2021م. أطراف ذات علاقة لا يوجد

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