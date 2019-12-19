تعلن شركة الرياض للتعمير عن تعيين رئيس جديد لمجلس إدارتها

تفاصيل الإعلان تعلن شركة الرياض للتعمير أنها تلقت يوم الخميس 22/04/1441هـ الموافق 19/12/2019م خطاب معالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف المتضمن تعيين أمين منطقة الرياض صاحب السمو الأمير / فيصل بن عبدالعزيز بن عياف عضواً في مجلس إدارة الشركة ممثلاً لأمانة منطقة الرياض بدلاً من معالي أمين منطقة الرياض السابق ورئيس المجلس المهندس / طارق بن عبدالعزيز الفارس ( عضو مستقل) . وقد قرر مجلس الإدارة في قراره التمريري بتاريخ 22/04/1441هـ الموافق 19/12/2019م إختيار سموه رئيساً للمجلس خلال المدة المتبقية من دورة المجلس الحالية اعتبارا من تاريخ 22/04/1441هـ الموافق 19/12/2019م علماً بأن صفة عضوية سموه هي (عضومستقل).

وصاحب السمو الأمير / فيصل بن عبدالعزيز بن عياف متخصص في تخطيط وادارة المدن , حيث حصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد الأمريكية عام 2016م في التخطيط والادارة الحضرية , ودرجة الماجستير في العمارة والتصميم الحضري من جامعة كولومبيا الأمريكية في نيويورك عام 2014م. ومرشح لدرجة الدكتوراه من جامعة بيركلي الأمريكية.

وسبق أن عمل سموه عام 2019م في الهيئة الملكية لمدينة الرياض. كمستشار تصميم ودراسات عمرانية , كما عمل عام 2019م في شركة سكيدمور اوينجز وميريل (SOM) في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية , وكذلك عمل عام 2011م كمعماري في مكتب مورياما وتاشيما للتخطيط العمراني في كندا.