"الصيادلة" تطالب بتخفيض ضريبة المبيعات على الدواء

جي بي سي نيوز:- طالبت نقابة الصيادلة الحكومة بإلغاء ضريبة المبيعات المفروضة على الدواء من خلال الحزمة الرابعة للتحفيز الاقتصادي التي تنوي الحكومة الاعلان عنها.

وقال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني في رسالة الى رئيس الوزراء عمر الرزاز، ان الدواء يعتبر من اهم السلع الاساسية والضرورية والحياتية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وان الغاء ضريبة المبيعات على الدواء والمرض يعزز ثقة المواطن بسلامة القرارات الاقتصادية والمحافظة على صحة المواطن، كونه "لاضريبة على المرض".

واعرب عن امله بان يؤخذ مطلب النقابة بعين الاعتبار في الحزمة الرابعة، والتي تهدف الى تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة على السلع الاساسية التي تعد الاكثر استهلاكا من قبل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية بضرورة تحسين اوضاعها المعيشية.