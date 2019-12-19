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الاردن : عطلة رسميّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديّة

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الاردن : عطلة رسميّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديّة الاردن : عطلة رسميّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديّة

جي بي سي نيوز :-  أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز بلاغاً يقضي بتعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الأوّل الحالي بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
كما قرّر رئيس الوزراء تعطيل الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها يوم الأربعاء الموافق للأوّل من شهر كانون الثاني لعام 2020م، بمناسبة رأس السنة الميلاديّة.
وحدّد البلاغ يوم الخميس الموافق للسادس والعشرين من شهر كانون الأوّل الحالي عطلة رسميّة للموظفين والطلبة المسيحيين.
واستثنى البلاغ الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

جي بي سي نيوز

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