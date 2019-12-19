الاردن : انتشار انفلونزا الخنازير ضمن المعدلات الطبيعية

جي بي سي نيوز:- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر: إن انتشار مرض الانفلونزا، وخاصة انفلونزا الخنازير، ضمن المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من كل عام في جميع الدول.

وأضاف جابر في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء ان العلاج متوفر، وان الوزارة على تواصل مباشر مع منظمة الصحة العالمية والجهات الرسمية للتعامل مع هذا المرض، وان فريقا من وزارة الصحة برئاسته اطلع على الواقع الصحي وحالات انفلونزا الخنازير في محافظة الكرك على اثر ما تم نشره وإشاعته على مواقع التواصل الاجتماعي عن اصابات ووفيات بأرقام غير صحيحة.

واكد جابر ان عدد الحالات المصابة بانفلونزا الخنازير في محافظة الكرك والمثبتة بلغت حتى صباح اليوم الأربعاء، 19 حالة غادر منها 17 حالة بعد تلقي العلاج، وبقيت حالتان احداهما متوسطة والاخرى خفيفة ويتوقع مغادرتهما المستشفى غدا الخميس على ابعد تقدير، مشيرا إلى ان عدد الحالات التراكمية والتي اصيبت بهذا المرض على مستوى المملكة وصل حتى صباح اليوم، إلى 177 حالة منها 4 وفيات اثنتان منها في محافظة الكرك.

ودعا جابر المواطنين لتوخي الحذر من الإشاعة وتحري صدق المعلومة، مشددا على ان جميع مراكز ومستشفيات وزارة الصحة تعمل ليل نهار لخدمة المواطنين.

إلى ذلك، تفقد وزير الصحة اليوم وضمن جولاته الميدانية، مركز صحي مرج الحمام الشامل بهدف الاطلاع على واقع الخدمة الصحية والإجراءات التي يقدمها المركز للمراجعين وتفقد قسم الاسعاف والطوارئ وجاهزية الكوادر الصحية في القسم وتوفر الاجهزة اللازمة لتقديم الخدمة الصحية لا سيما عند استقبال الحالات الطارئة، والاستعدادات الكافية للإسعاف او تحويل الحالات التي تستدعي التحويل.

واستمع الوزير جابر لمطالب المواطنين في المركز واحتياجاتهم، واطلع على سير العمل في عيادات طب الاختصاص والاسنان والمختبر والامومة والطفولة والصيدلية وسجل المرضى، مشددا على ضرورة تقديم الخدمة الطبية بأفضل ما يمكن لا سيما وان المركز مجهز بأحدث الاجهزة الطبية والكوادر الكفؤة التي من شأنها تخفيف العبء وتعكس رضا المراجعين.

ويقدم المركز خدمات الرعاية الصحية لسكان منطقة مرج الحمام والمقدر عددهم بـ 120 الف مواطن، وتم بناء وتجهيز المركز ضمن المبادرات الملكية والاهتمام الكبير لجلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تم تزويد المركز بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة بهدف تحسين واقع قطاع الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.