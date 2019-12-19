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رئيس وزراء إثيوبيا يوقع اتفاقية تمويل مع الصندوق السعودي للتنمية

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الرياض – مباشر: استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الخميس، وفد سعودي يرأسه بن سعيد الخضري من الصندوق السعودي للتنمية؛ لمناقشة دعم الصندوق لاستثمارات في أديس أبابا.

وشهد آبي أحمد، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، توقيع اتفاقيات قرض ميسر مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 140 مليون دولار؛ لدعم تطوير الطرق وإمدادات المياه والصرف الصحي.

وقع العقد وزير المالية الإثيوبي، أحمد شايد، ومن الصندوق السعودي للتنمية خالد سعد الخضري.

وشهد اللقاء، توقيع الرئيس التنفيذي لشركة إثيوبيا للكهرباء أبراهام بيلاي والرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور بادي بادماناثان، اتفاقية تنفيذ مشاريع جاد ودشيتو للطاقة الشمسية، واتفاقية شراء الطاقة لتوليد الطاقة الشمسية في منطقتي عفار والصومالي.

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