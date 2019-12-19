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"الإحصاء": 98 مليار ريال الفائض التجاري للسعودية بالربع الثالث 2019

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الرياض- مباشر: كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ، اليوم الخميس، عن انخفاض الفائض التجاري للمملكة بنحو 62.55 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. 

وبلغ الفائض التجاري للمملكة 97.85 مليار ريال، في الربع الثالث من 2019، مقارنة بنحو 160.41 مليار ريال في الربع المماثل من 2018.

وجاء فائض المملكة بالربع الثالث من العام الجاري حصيلة الفارق بين 236.08 مليار ريال إجمالي الصادرات، و138.23 مليار ريال إجمالي قيمة الواردات.

وسجل حجم التجارة السلعية للمملكة في الربع الثالث من 2019 نحو 374.3 مليار ريال، مقابل 416.45 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2018، بانخفاض قدره 42.15 مليار ريال بنسبة 10.1 بالمائة. 

وسجلت المملكة فائضاً تجارياً؛ وفقاً لتحليل سابق أجراه "مباشر" يستند لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، بقيمة 339.27 مليار ريال خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـفائض بلغ 428.34 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وانخفض فائض السعودية من تجارتها الخارجية بنسبة 20.8 بالمائة في أول 9 أشهر من عام 2019 على أساس سنوي، بما يعادل 89.07 مليار ريال.  

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