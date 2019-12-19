أخبار عاجلة

بتوقيت مصر : مسلسل ممالك النار بين الأهداف السياسية والمغلطات التاريخية -
مساء dmc - د. خالد منتصر: انا نفسي المسكوت عنه في التراث الإسلامي يظهر -
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق الموسم الثاني من شتاء طنطورة -
أيمن المزين: مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري هتحدد شكل المنافسة على الدوري -
طلعت يوسف مدرب الاتحاد يتحدث عن مواجهة الأهلي القادمة -
الرياض عاصمة العرب الرقمية الأولى في 2020 -
انتشار أمني لقوات الشرطة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة -
مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة مع استمرار مطالبات الخفض

Google+ Print
بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة مع استمرار مطالبات الخفض بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة مع استمرار مطالبات الخفض

مباشر: قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سياسته النقدية كما هي دون تغيير، مع الإشارة للتركيز على المرحلة التالية من مفاوضات البريكست.

وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي البريطاني، اليوم الخميس، أن البنك قرر تثبيت معدل الفائدة في المملكة المتحدة عند مستوى 0.75 بالمائة.

ويتوافق هذا القرار مع توقعات المحللين على نطاق واسع بشأن الإبقاء على المستويات الحالية.

وجاء القرار مجدداً بموافقة 7 أعضاء من صناع السياسة النقدية مقابل معارضة اثنين للقرار والذين يتمسكان بموقفهما بشأن خفض الفائدة.

كما قرر بنك إنجلترا الإبقاء على نفس الوتيرة الحالية المتعلقة ببرنامج شراء السندات الحكومية وسندات الشركات عند 435 مليار جنيه إسترليني و10 مليارات إسترليني على الترتيب.

وقال صانعي السياسة النقدية إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان المسار بات أكثر وضوحاً فيما يتعلق بمغادرة المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي على خلفية أن فوز بوريس جونسون في الانتخابات سيعمل على تحسين المعنويات.

وأكدوا أن السياسة النقدية قد تحتاج لإضافة حوافز إذا ظلت حالة عدم اليقين بشأن البريكست أو فشل النمو العالمي في الاستقرار.

وبحلول الساعة 12:09 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.3115 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار