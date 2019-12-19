بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة مع استمرار مطالبات الخفض

مباشر: قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سياسته النقدية كما هي دون تغيير، مع الإشارة للتركيز على المرحلة التالية من مفاوضات البريكست.

وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي البريطاني، اليوم الخميس، أن البنك قرر تثبيت معدل الفائدة في المملكة المتحدة عند مستوى 0.75 بالمائة.

ويتوافق هذا القرار مع توقعات المحللين على نطاق واسع بشأن الإبقاء على المستويات الحالية.

وجاء القرار مجدداً بموافقة 7 أعضاء من صناع السياسة النقدية مقابل معارضة اثنين للقرار والذين يتمسكان بموقفهما بشأن خفض الفائدة.

كما قرر بنك إنجلترا الإبقاء على نفس الوتيرة الحالية المتعلقة ببرنامج شراء السندات الحكومية وسندات الشركات عند 435 مليار جنيه إسترليني و10 مليارات إسترليني على الترتيب.

وقال صانعي السياسة النقدية إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان المسار بات أكثر وضوحاً فيما يتعلق بمغادرة المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي على خلفية أن فوز بوريس جونسون في الانتخابات سيعمل على تحسين المعنويات.

وأكدوا أن السياسة النقدية قد تحتاج لإضافة حوافز إذا ظلت حالة عدم اليقين بشأن البريكست أو فشل النمو العالمي في الاستقرار.

وبحلول الساعة 12:09 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.3115 دولار.