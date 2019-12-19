البيتكوين تعاود الارتفاع أعلى 7 آلاف دولار

مباشر - سالي إسماعيل: عاودت الأصول المشفرة المكاسب خلال تعاملات اليوم الخميس، بقيادة البيتكوين والتي سجلت ارتفاعاً يتجاوز 7 بالمائة.

وبحلول الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، سجلت القيمة السوقية لكافة العملات الإلكترونية مقابل 189.53 مليار دولار مقارنة مع مستوى 179.07 مليار دولار المسجل قبل 24 ساعة مضت.

وخلال نفس التوقيت، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 7.4 بالمائة لتصل إلى 7155.2 دولار، لتصعد قيمتها السوقية إلى 129.55 مليار دولار.

وكانت العملة الافتراضية الأولى عالمياً تراجعت دون مستوى 7 آلاف دولار في غضون الأيام القليلة الماضية مع توقعات باستمرار الضغط على قيمة البيتكوين.

أداء البيتكوين في غضون آخر 24 ساعة - (المصدر: كوين ماركت كاب)

ويأتي صعود العملة الرقمية مع حقيقة أنها تتجه إلى حصد مكاسب تتجاوز 75 بالمائة في العام الحالي حتى الآن.

ويتوقع الملياردير "تيم درابير"، وهو متفاؤل بشكل كبير حيال العملة الافتراضية أن يتراوح قيمة البيتكوين في نطاق الـ7500 دولار في الوقت الحالي.

وفي تلك الأثناء، غلب اللون الأخضر على بقية قائمة الخمسة الكبار والتي تضم أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية، فيما عدا عملة "تيثير" والتي عادت لمستوى التعادل مع الدولار.

واحتفظت عملتي "الإيثريوم" و"الريبل" بمكانتهما في المركزين الثاني والثالث عند مستوى 127.4 دولار و0.188 دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً 3.2 بالمائة و2.1 بالمائة.

بينما تراجعت عملة "تيثير" والتي تشغل الترتيب الرابع بنحو 0.3 بالمائة؛ لتبلغ دولاراً واحداً، بقيمة سوقية قدرها 4.11 مليار دولار.

أما عملة البيتكوين كاش، والتي تذيلت القائمة، فشهدت مكاسب بنحو 5.5 بالمائة لتصل إلى 186.3 دولار، رغم أن قيمتها السوقية لا تزال دون الـ4 مليارات دولار ما جعلها في المرتبة الخامسة.