حساب المواطن: يجب الإفصاح عن عوائد الاكتتابات بالأسهم

الرياض – مباشر: قال برنامج حساب المواطن للدعم الحكومي بالمملكة العربية السعودية، إنه يجب على المواطن الإفصاح عن العوائد المالية التي يكتسبها من الاكتتابات في الأسهم عند تحديد مصدر الدخل بالبرنامج.

وأضاف البرنامج، عبر حسابه الرسمي لخدمة المستفيدين على "تويتر"؛ رداً على تساؤلات أحد المستفيدين، أن الاكتتاب لا يؤثر على الأهلية واستحقاق الدعم، وفي حالة وجود أرباح من الاستثمار يجب الإفصاح عنه عبر أيقونة "غير ذلك" عند تحديد مصدر الدخل.

وقال البرنامج: "الاكتتاب لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك وفي حال وجود عوائد مالية لا بد من الإفصاح عنها واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل ولمعرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية".

وأكد البرنامج، أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وقال المتحدث باسم حساب المواطن، سلطان القحطاني، في وقت سابق، إنه لا صحة للأخبار المتداولة التي ربطت تأثر مستفيدي برنامج حساب المواطن من الاكتتاب في أي شركة.

وأضاف القحطاني، أن البرنامج يعتمد في طريقة احتساب مقدار الدعم من خلال الإفصاح عن كامل دخل الأسرة وعدد أفرادهم وأعمارهم كما هو موضح في البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وشهدت الفترة الماضية اكتتاب شركة أرامكو السعودية، الذي بلغ عدد المكتتبين الأفراد فيه 5.056 مليون مكتتبا (منهم 4.95 مليون سعوديا) قاموا بالاكتتاب بقيمة 49.2 مليار ريال، وبلغت نسبة تخصيص الأسهم للمكتتبين السعوديين 96.6 بالمائة، وغير السعوديين (الخليجيين والمقيمين) 3.4 بالمائة.

وسجلت عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغاً 397 مليار ريال سعودي ما يعادل 106 مليارات دولار، ليبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، بإضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح.

ترشيحات:

وزير الخدمة المدنية أمام الشورى السعودي الأسبوع المقبل.. لعرض توجهات الوزارة

1.5 مليار دولار فائض تجارة السعودية مع اليابان خلال نوفمبر

العمل السعودية: تطبيق المرحلة الـ14 لبرنامج حماية الأجور فبراير 2020

متوسط أسعار الحديد بالسعودية يهبط للشهر السابع وارتفاع قياسي للأسمنت

استئناف رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة

تفاصيل متوسطات رواتب السعوديين والوافدين بالربع الثالث

صادرات النفط الخام السعودي بأعلى مستوى بـ6 أشهر خلال أكتوبر

الصندوق السيادي السعودي يدشن رسمياً شركة "جدا" برأسمال 4مليارات ريال

الجدعان: السوق الألمانية "مهمة" للاقتصاد السعودي

وزير العمل: نستهدف تأهيل 1700 سعودية لتولي مناصب قيادية