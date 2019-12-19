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10 أسهم كبرى تقتنص 62% من سيولة السوق السعودي..بقيادة أرامكو

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من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: سيطرت مجموعة من الأسهم الكبرى على سيولة سوق الأسهم "تداول"، خلال جلسة اليوم الخميس، بقيادة أرامكو السعودية ومصرف الراجحي.

وبلغ إجمالي قيم تداول الأسهم العشرة الأعلى قيمة، بحلول الساعة 02:25 بتوقيت السعودية، نحو 2.9 مليار ريال، تمثل 61.87 بالمائة من إجمالي قيم تداول السوق، التي بلغت 4.7 مليار ريال.

وتصدر سهم أرامكو السعودية، نشاط الأسهم من حيث القيمة، في تلك الأثناء، بقيمة تداول بلغت 1.93مليار ريال، وتراجع السهم 1.9 بالمائة، ليهبط إلى مستوى 63 ريالاً.

وحل "الراجحي" بالمركز الثاني، بقيمة تداول بلغت 448.74 مليون ريال، وسجل السهم ارتفاعاً نسبته 1.69 بالمائة، إلى مستوى 66 ريالاً.

وكان المركز الثالث لسهم "الإنماء"، بنحو 335.7 مليون ريال، تلاه "سيرا" بنحو 99.2 مليون ريال، ثم "سابك" بقيمة تداول بلغت 81 مليون ريال.

وجاء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، باللون الأخضر، في هذه الأثناء بارتفاع نسبته 0.58 بالمائة، بمكاسب بلغت نحو 48 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,301.6 نقطة.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، أمس الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول 2019، انضمام سهم أرامكو السعودية إلى المؤشر العام للسوق "تاسي"، ومؤشر قطاع الطاقة.

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