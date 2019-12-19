شركة سويسرية زميلة لـ"سابك" تبيع وحدة بـ1.56 مليار دولار

الرياض – مباشر: كشفت شركة كلارينت السويسرية المتخصصة في مجال الكيماويات، اليوم الخميس، عن بيع وحدتها التابعة للأصبغة بقيمة 1.56 مليار دولار؛ إلى شركة بولي وان.

وأضافت كلارينت، في بيان لها اليوم، أن معدل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 12.2 مرة خلال الـ12 الماضية (المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2019).

تمتلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك 25 بالمائة من الشركة السويسرية، وتصنفها كشركة "زميلة" بالقوائم المالية.

وتوقعت الشركة، أن تحصل على قيمة الصفقة مع إتمامها بشكل نهائي بحلول الربع الثالث من عام 2020.

واقترح مجلس إدارة الشركة، بحسب البيان، توزيع أرباح نقدية استثنائية بواقع 3 فرنك سويسري (3.06 دولار) للسهم الواحد يصوت عليه مساهمو الشركة في الاجتماع المقرر عقده في 30 مارس/ آذار 2020.

وبحسب البيان، سيتم دفع مليار فرنك سويسري (1.02 مليار دولار) للمساهمين بعد انتهاء عملية سحب استثمارات الأصبغة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"كلارينت"، هارولف كوتمان، إن هذا الإعلان يعد علامة فارقة في طريق الشركة للتركيز على الشركات التي تحقق نمواً أعلى بالربحية من السوق، وتعد اتفاقية البيع خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية الشركة المحددة في عام 2015.

وأضاف كوتمان: "الشركة تثق في نجاح سحب أعمالها المتبقية بمجال الأصباغ في عام 2020؛ من أجل بناء "كلارينت جديدة أكثر تركيزا وأقوى بحلول عام 2021".

وأعلنت شركة "كلارينت"، في 25 يوليو/ تموز الماضي، أنها قررت مع "سابك" أكبر مساهم فيها، تعليق المحادثات بشأن مشروع مشترك.

وكانت "سابك" والشركة السويسرية تعملان على دمج أنشطة "كلارينت" للإضافات والأصباغ المتخصصة مع أجزاء من أنشطة الكيماويات المتخصصة لـ"سابك".

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لـ "سابك"، إن "سابك" ليست مهتمة بالاستحواذ على شركة الكيماويات السويسرية كلارينت، وتعتبر حصتها البالغة 25 بالمائة فيها بمثابة "استثمار استراتيجي طويل الأمد"، مشيراً إلى أنه فور تغير ظروف السوق، ستجري سابك جولة أخرى من المحادثات بخصوص المشروع المشترك مع كلارينت، التي أجلتها الشركتان.

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